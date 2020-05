Emergenza Coronavirus. Organizzatori Us Open: "Valido il piano di giocare nelle date previste"

Gli organizzatori degli US Open, attraverso un comunicato, hanno fatto il punto della situazione, confermando al momento date e sede previste originariamente: “Il nostro piano di disputare gli Us Open nelle date previste a New York e con la presenza del pubblico rimane valido. Ad ogni modo, riconosciamo che a causa della pandemia da Covid-19 il contesto possa cambiare molto rapidamente e per questo stiamo valutando anche altre ipotesi, inclusa quella delle porte chiuse. Al momento abbiamo intenzione di prendere ulteriori decisioni sullo svolgimento del torneo in un periodo compreso tra le prossime sei-otto settimane, nel mentre continueremo a mantenere tutti aggiornati".