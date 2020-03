Emergenza Coronavirus. Orlando Bloom possibile contagiato: "Andrò in quarantena"

vedi letture

Dopo Tom Hanks un altro attore hollywoodiano potrebbe essere stato colpito dal contagio da Coronavirus. Si tratta di Orlando Bloom che attraverso una storia su Instagram ha annunciato di aver lasciato la Repubblica Ceca, dove sta girando la seconda stagione di Carnival Row, per mettersi in auto-isolamento negli Stati Uniti: “Da parte nostra questo è un addio, mentre andiamo a casa per essere messi in quarantena – spiega Bloom - Stiamo tornando negli Stati Uniti, o almeno ci sto tornando io, perché vogliamo arrivare prima della quarantena. Buona fortuna a tutti, state al sicuro e mettetevi in auto-isolamento”.