Emergenza Coronavirus. Pallanuoto, i giocatori alla FIN: "Si riprenda solo con ok del governo"

Lettera aperta a firma di molti pallanuotisti all’indirizzo di Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana nuoto. "In questo momento ci sembra giusto sottoporre il nostro pensiero sull’eventuale prosecuzione dell’attività sportiva. Solo ed esclusivamente nel momento in cui le autorità governative e sanitarie autorizzeranno la ripresa delle attività sportive, riteniamo giusto che i campionati ripartano”.

Ancora i giocatori dei campionati di Pallanuoto nella lettera al presidente Fin Barelli: “Abbiamo a cuore la regolarità dei campionati che ci vedono impegnati da molti mesi e diamo altrettanta importanza agli accordi circa emolumenti, rimborsi e compensi: annullare i campionati vorrebbe dire mandare in fumo un’intera fetta di economia reale. Proseguire vorrebbe dire dare continuità e non spegnere i riflettori per tanti mesi su uno sport tra i più importanti che nella prossima stagione avrà come culmine le Olimpiadi di Tokyo 2021"