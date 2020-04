Emergenza Coronavirus. Pallavolo, De Giorgi: "Se si potrà giocare ad agosto, giocheremo"

Federico de Giorgi, tecnico della Lube Macerata, parlando a Radio Anch'io lo sport su Radio 1 ha spiegato di voler riprendere l'attività agonistica anche in piena estate per chiudere il campionato di Volley: "Non abbiamo bisogno di ferie quest'anno, se si potrà giocare anche ad agosto giocheremmo. Mi auguro che tra Federazione e Leghe ci sia un riavvicinamento e che si possa trovare una soluzione. La Federazione non credo possa essere contraria nel riprendere un'attività, ma credo ci possa essere un problema di regolamento sul fatto di assegnare un titolo con una stagione che non è stata conclusa prima".