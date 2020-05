Emergenza Coronavirus. Paolo Cannavaro: "In Cina il campionato potrebbe iniziare a luglio"

Vice Guangzhou: 'Subito misure drastiche, a giorni decidono'

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La squadra si allena da un mese e mezzo, ci siamo quasi e a giorni si incontrerà il governo per decidere sugli eventi sportivi e gli spettacoli. A inizio luglio potrebbe iniziare questo campionato". Lo ha detto Paolo Cannavaro, attuale vice allenatore del fratello Fabio al Guangzhou nella Super League cinese. "Qui in Cina - rivela Cannavaro all'evento di spogliatoio virtuale 'Locker Room - Fuga per la vittoria', dedicato dalla Luiss al calcio - le misure di sicurezza sono state subito molto drastiche, quindi è stato molto più facile arrivare alla fase-3 e siccome il campionato ancora non è iniziato non c'è tutta questa fretta come in Europa. Ora quando arriviamo al centro sportivo le nostre automobili vengono sterilizzate una per una". (ANSA).