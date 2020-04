Emergenza Coronavirus. Papa Francesco dona materiale sanitario alla Rsa di Chiavari

vedi letture

Alla Diocesi di Chiavari è arrivato un carico di partito dal Vaticano per far fronte all'emergenza Covid-19. Il dono di Papa Francesco è destinato in particolar modo alle case di riposo per anziani. Il materiale sanitario arrivato è composto da 200 tute bianche per la visita ai pazienti positivi al Covid-19, 2000 guanti, 8500 tra mascherine protettive e mascherine chirurgiche, 107 mascherine lavabili, dunque riutilizzabili, con filtro antibatterico di sostituzione.