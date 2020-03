Emergenza Coronavirus, Papa Francesco visita due chiese a Roma e prega per la pandemia

Dopo aver recitato l'Angelus senza alcun presente, nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato la residenza vaticana per una visita privata ad alcuni luoghi sacri di Roma, come forma di lotta spirituale alla pandemia. Bergoglio infatti, come si apprende da Repubblica, ha visitato le chiese di Santa Maria Maggiore e di San Marcello al Corso, dove si trova una sorta di crocifisso considerato sacro, visto che fu brandito per combattere la peste del '500 nella Capitale. Nella sua preghiera il papa ha chiesto la fine della pandemia, prima di rientrare in Vaticano.