Emergenza Coronavirus, parlamento olandese approva due mozioni contro Eurobond

Il Parlamento olandese ha approvato due mozioni contro l'Eurobond, esortando a tenere il punto sull'eventuale accesso al Mes delle nazioni più colpite dal Coronavirus. Il parere non è però vincolante. Oggi alle 17 è fissato l'inizio dei lavori per l'eurogruppo, in una riunione che dovrebbe dare le linee guida per il futuro dell'Unione Europea.