Emergenza Coronavirus. Patron viola Commisso dona 10mila mascherine a Gioiosa Ionica

Diecimila mascherine anti-virus per la sua Marina di Gioiosa Ionica: è il regalo di Pasqua che Rocco Commisso ha voluto fare alla sua terra d'origine. Il sindaco Geppo Femia ha raccolto gli scatoloni, prima di contattare il presidente della Fiorentina per ringraziarlo: "E' un segno della tua bontà - ha detto - e della nostalgia mai sopita della tua Gioiosa Ionica". Poi è intervenuta la cugina del tycoon: "Ha un cuore grande e siamo onorati di essere suoi cugini. E' un uomo potente ma è rimasto sempre con i piedi per terra. Pure i bambini piccoli lo festeggiano, ha un cuore grandissimo". Questa la risposta di Commisso: "Buona fortuna e buona Pasqua a tutti. Sindaco: forse in futuro ci vedremo a Gioiosa".