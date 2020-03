Emergenza Coronavirus. Per l'OMS gli Stati Uniti prossimo epicentro della pandemia

vedi letture

Gli Stati Uniti, secondo una portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Healt Organization) citata da Sky News, hanno il potenziale per diventare il prossimo epicentro della pandemia legata al Coronavirus. Ad oggi sono oltre 46mila i casi certificati negli USA, di cui oltre 20mila nel solo stato di New York (12mila a New York City), ma secondo la fonte citata vista la situazione presto potrebbe esserci un’importante impennata in questi numeri.