Emergenza Coronavirus. Piano Conte per la UE: investimenti su sanità, imprese, green

La Stampa oggi in edicola dipinge quello che è il piano di Giuseppe Conte per convincere l'Unione Europea. Il Premier vuole uno strumento di condivisione del debito per creare una linea di difesa comune e coordinata per gestire le emergenze. Spese mirate per ricostruire. Prima di tutto la sanità, poi le imprese e in terza battuta investimento sull'European Green Deal.