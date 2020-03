Emergenza Coronavirus, Piazza Affari apre a -6%. In forte calo Juventus e Atlantia

Apertura in forte calo per le Borse dopo la notizia della chiusura dei voli per gli USA dall'Europa, che ha fatto seguito all'annuncio della pandemia da parte dell'OMS. Piazza Affari perde il 6% in avvio, tra i cali più pesanti vi sono quelli di Juventus, FCA Atlantia. Per restare al calcio male anche i titoli di Roma e Lazio, in un quadro generale che anche a livello mondiale non è ovviamente positivo: la Borsa di Tokyo ha chiuso a -4,41%, quella di Sidney a -7,4%.