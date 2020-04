Emergenza Coronavirus. Piemonte, scatta obbligo mascherine: ne saranno consegnate 5 mln

vedi letture

L'obbligo delle mascherine scatta anche in Piemonte. Il tutto subordinato alla distribuzione all'intera popolazione: la Regione prevede di consegnarne a tappeto 5 milioni in modo da mettere i piemontesi in condizione di rispettare il divieto. La spesa, 6 milioni di euro, sarà coperta dalle donazioni arrivate in queste settimane. La scadenza è il 4 maggio, giorno in cui dovrebbe iniziare la progressiva riapertura delle aziende e l'allentamento delle misure di contenimento delle persone, ma la distribuzione, nelle intenzioni dell'amministrazione piemontese, dovrebbe iniziare appena possibile.