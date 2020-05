Emergenza Coronavirus, più di 4 milioni di casi nel mondo. Italia quinta, dopo Russia e GB

Sono oltre 4 milioni le persone contagiate nel mondo dal COVID-19. E' quanto emerge dall'aggregatore dei dati della John Hopkins University, che mette in evidenza anche come l'Italia, al momento, è al quinto posto per numero di contagi e non più al secondo o terzo come accaduto fino a qualche giorno fa.

Nelle ultime ore, infatti, Gran Bretagna e Russia hanno sopravanzato il nostro paese. Ecco il grafico.