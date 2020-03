Emergenza Coronavirus, Pogba consiglia: "Usate la Dab per sconfiggerlo"

“Bisogna starnutire nel gomito”. È una delle tante precauzioni che gli esperti ci hanno raccomandato per combattere il contagio da Coronavirus. Un gesto che, effettivamente, ricorda molto le movenze della dab dance, diventata famosa negli anni anche grazie a Paul Pogba. E proprio il centrocampista del Manchester United, via Twitter, ha consigliato: “Usate la Dab per battere il Coronavirus”. Un messaggio tra il serio e il faceto, se si considera che, oltre a scherzarci, il Polpo ha comunque fornito tutti i riferimenti per seguire le indicazioni dell'OMS.