Emergenza Coronavirus, polemica CR7: fotografato con la famiglia per le strade di Funchal

È polemica tra Spagna e Portogallo. Nella giornata di oggi, infatti, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è stato fotografato per le strade di Funchal - dove sta trascorrendo la quarantena - assieme alla compagna Georgina Rodriguez e ai suoi quattro figli. Immagini che hanno fatto molto discutere, visto il momento delicato per l’emergenza Coronavirus. Va però detto che al momento in Portogallo le norme di isolamento sono meno restrittive rispetto all’Italia e alla Spagna, anche se è stato comunque consigliato di non uscire di casa più di quanto sia effettivamente necessario, rispettando la distanza di almeno un metro.