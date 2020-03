Emergenza Coronavirus. Poncharal: "Motomondiale in crisi: vogliamo tenere in vita i team"

Hervé Poncharal, presidente dell'associazione dei team del Motomondiale, ha parlato a SpeedWeek della crisi economica che si prospetta anche per il circus delle due ruote. "Siamo molto uniti. Il nostro obiettivo -riporta Moto.it-, è rispettare i nostri dipendenti e cerchiamo una soluzione equa per tutti. Vogliamo mantenere in vita i team. Perché un giorno potremo correre di nuovo solo se la maggior parte delle squadre non fallirà, altrimenti la MotoGP per un po' di tempo sarà senza squadre. Dorna e Bridgepoint Capital sono consapevoli della situazione". Poncharal entra nel dettaglio dei bilanci dei team: "In questo momento molti sponsor non sono in grado di pagarci. Comprendiamo i problemi economici che alcuni dei nostri partner hanno. Dorna e IRTA ci compensano per ogni Gran Premio, ma al momento non ci sono gare, quindi non riceviamo sovvenzioni e diritti TV, nessun bonus, nessuna 'borsa di viaggio', niente".