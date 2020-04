Emergenza Coronavirus. Portogallo, Ronaldo e compagni donano un milione di euro ai dilettanti

Un milione di euro donato ai dilettanti. Il Portogallo, come riportato dal quotidiano lusitano A Bola, ha deciso di effettuare una donazione al calcio non professionistico. Tutti i 36 giocatori che hanno partecipato alla fase di qualificazione ad Euro 2020, lo staff e l'allenatore, hanno deciso di devolvere il premio qualificazione alla Federazione che lo utilizzerà per aiutare le società portoghesi in difficoltà.