Emergenza Coronavirus. Positiva al Covid-19 la deputata del PD Gribaudo

vedi letture

Il Coronavirus continua a colpire anche esponenti della politica. Dopo il Segretario Nicola Zingaretti, un altro membro del Partito Democratico ha fatto sapere di essere risultato positiva al Covid-19. Si tratta della deputata Chiara Gribaudo, che scrive su Facebook: “Come sapete sono in autoisolamento dopo l'incontro avuto in Regione Piemonte col presidente Cirio, positivo al Coronavirus. Sono così entrata nel protocollo di prevenzione e assistenza da alcuni giorni. Oggi ho avuto conferma di essere positiva al Covid19. Sto abbastanza bene. Continuo il mio isolamento insieme a tante e tanti italiani. Lavoro al telefono e scrivo note e proposte per le misure da prendere per il Paese. Ringrazio tutte le persone che mi stanno vicino, a distanza, facendomi sentire tutt’altro che sola. Voglio, ancora una volta e proprio in questo momento, ringraziare tutto il personale sanitario che sta lavorando con abnegazione per la nostra salute. E tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che stanno garantendo le filiere essenziali. Dobbiamo resistere. Dobbiamo stare a casa! Ce la faremo”, le parole della deputata piemontese.