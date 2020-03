Emergenza Coronavirus. Positivi quattro militari di stanza a Herat

Sono quattro i militari (tre dell'Esercito e uno dell'Aeronautica) di stanza a Herat in Afghanistan risultati positivi al Covid-19. Lo ha comunicato lo Stato Maggiore della Difesa spiegando che i quattro stanno bene ed erano già stati messi in quarantena preventiva (come previsto dalle direttive NATO) al momento della loro immissione in teatro operativo, mentre erano risultati negativi allo screening effettuato in Italia alla partenza. I quattro militari, come si legge su Repubblica.it, hanno cominciato il periodo di isolamento e sorveglianza sanitaria presso la base di Herat, durante il quale saranno assicurate le cure dal personale medico del contingente.