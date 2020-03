Emergenza Coronavirus. Positivo il nuotatore van der Burg: "Non è più uno scherzo"

"La salute viene prima di tutto. Il Covid-19 non è più uno scherzo". Cosi' sul proprio profilo Twitter il nuotatore sudafricano Cameron van der Burgh rivela di avere contratto il Coronavirus e avverte sui rischi della pandemia. Parla anche dell'incertezza sulle Olimpiadi e di come questo sta esponendo gli atleti a rischi inutili. "Gli atleti continueranno ad allenarsi in quanto non ci sono chiarimenti in merito ai Giochi estivi e quindi si espongono a rischi inutili", scrive.