Emergenza Coronavirus, positivo un Segretario di Stato: Vaticano blindato e sanificato

vedi letture

Vaticano blindato per il primo caso di Coronavirus all'interno di Santa Marta, l'albergo dove Papa Francesco ha deciso di vivere da Pontefice. Un membro della Segreteria di Stato di 58 anni è stato ricoverato immediatamente in un ospedale di Roma ed è partita l'immediata sanificazione di tutti gli ambienti insieme a controlli a tappeto su tutte le persone che possono essere entrati in contatto con il Monsignore. Non ci sono preoccupazioni per il Papa - secondo il Corriere della Sera - che almeno fino a questo momento ha deciso di continuare a vivere nella sua residenza escludendo Castel Gandolfo o gli appartamenti papali.