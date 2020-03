Emergenza Coronavirus, preparatore atletico Azzalin: "Servirà mini-preparazione per ripartire"

Andrea Azzalin, ex preparatore atletico di Claudio Ranieri al Leicester e oggi al fianco del ct Andriy Shevchenko nella Nazionale ucraina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino consigliando come tenersi allenati ai tanti calciatori che sono stati costretti a interrompere le proprie attività a causa dell'emergenza Coronavirus: "L’importante è che l’atleta non si fermi. Servono idee, ma è possibile allenarsi a casa. Prendiamo per buona l’ipotesi che il campionato riprenda a maggio: se così fosse, sarebbe sufficiente riprendere gli allenamenti a inizio aprile tramite una sorta di mini preparazione". Sarà fondamentale avere idee e improvvisare oggetti con i quali allenarsi a casa, e poi ci vorrà buonsenso: "Quando gli atleti rientreranno a disposizione - conclude Azzalin - bisognerà vedere cosa il virus avrà causato loro, e quali strascichi. Si ripartirà da lì, come si fa dopo ogni infortunio. Ci vorrà un reinserimento ponderato e un lavoro graduale".