Emergenza Coronavirus. Pres. Camera: "Europa faccia meno calcoli e punti alla solidarietà"

vedi letture

Ospite delle frequenze di Rai RadioUno Roberto Fico, presidente della Camera, è intervenuto per fare il punto della situazione in questo weekend di Pasqua nella lotta al Coronavirus: “Al di là delle polemiche politiche che nascono - si legge su Il Fatto Quotidiano -, c’è unità nazionale, tra i cittadini c’è voglia di uscire dall’emergenza. Credo che i dibattiti vadano rinviati a dopo. L’Europa – ha detto la terza carica dello Stato – deve riuscire in tutti i modi a mettere al centro la solidarietà, deve fare meno calcoli e meno conti e deve capire che da questa lotta contro questo virus deve uscire una nuova Europa, molto più vicina ai cittadini, attenta ai bisogni dei suoi cittadini. E’ importante avere le regole ferree poi deve essere possibile scavalcarle quando vi sono delle situazioni di questo tipo e non solo”.