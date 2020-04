Emergenza Coronavirus, pres. Confindustria: "Serve un bazooka di liquidità, direi sì al MES"

Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, parla così a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Oggi viene valorizzato quanto dicevamo cinque settimane fa: la data è in funzione al modello studiato per le riaperture. E prepararne uno da oggi al 4 maggio non è così semplice: noi siamo a disposizione, abbiamo voglia di collaborare, perché la salute di questo paese passa anche dal lavoro".

Lei direbbe sì al MES?

"Io da imprenditore guardo ai numeri. Avremmo bisogno di un bazooka di liquidità, l'Italia da sola non ce la può fare, ha bisogno dell'Europa e laddove ci sono i soldi vanno presi. Non bisogna farne una questione di bandiere".

Ci sono le condizioni per ripartire senza rischio?

"Ho parlato con molti colleghi, e sono spaventati. Molti non riapriranno più, il paradigma non è salute contro lavoro, non è non riaprire per salvaguardare la salute ma valutare come riaprire per aiutare gli italiani. Una dote degli imprenditori italiani è la pazienza, e ora ce ne serve. Noi non siamo medici, non sappiamo dire quando siamo al punto giusto, ma faremo di tutto per garantire l'assenza di rischio. In questi giorni però non ho sentito parole di grande coerenza dalla politica: il mantra di questo paese dovrebbe essere quello di non lasciare indietro nessuno".