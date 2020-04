Emergenza Coronavirus, pres. Friuli: "Governo vieta alle regioni di riaprire in autonomia"

vedi letture

Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, ha così parlato in collegamento con Sky Tg24: "In questo momento sull'export ci stanno rubando fette di mercato i paesi stranieri e si rischia che al 4 maggio le aziende non possano riaprire, ma non per una misura bensì perché non avranno la forza di rientrare sul mercato. Per questo stavamo pensando ad un piano per un anticipo, anche se c'è un decreto del Governo che vieta alle Regioni di riaprire anticipatamente ed autonomamente, ci auguriamo che la collaborazione istituzionale sia reciproca".