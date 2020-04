Emergenza Coronavirus, pres. Lombardia annuncia: "3 miliardi per la nostra economia"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, annuncia misure straordinarie per affrontare la crisi: “Oggi pomeriggio porteremo in Giunta una proposta di legge rivoluzionaria. Per dare una risposta concreta alla nostra economia, un aiuto concreto alla ripresa, metteremo a disposizione 3 miliardi. Sono cifre vere, che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti: ci saranno da subito 400 milioni messi a disposizione di comuni e province per intervenire subito. Credo che sia una decisione importante, che va nella direzione di fatti concreti. Poi un’altra decisione è quella di mettere a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari: vi avevamo detto che erano 80 milioni, saranno 82. Abbiamo inserito in questo progetto di legge per portarci avanti in attesa di essere autorizzati dal governo a questi versamenti. Ultimo punto, una somma di 10 milioni a favore di quelle aziende che intendano riconvertirsi per produrre quei dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi”.