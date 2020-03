Emergenza Coronavirus, pres. Regione Lombardia: "Ci servono tanti posti in rianimazione"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, lancia l'allarme sui posti rimasti in terapia intensiva. Queste alcune sue dichiarazioni riportate da TgCom: "Purtroppo la progressione continua ed è chiaro che dobbiamo attrezzarci per tanti nuovi posti di rianimazione. Un conto è vivere drammaticamente sul campo la situazione, un altro conto è viverla in una parte del Paese dove forse ancora non si percepisce la gravità di questo problema", ha concluso.