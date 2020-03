Emergenza Coronavirus, presidente Brusaferro: "Non è una cosa che finisce domani"

Il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato a La7 sulla situazione Coronavirus. “Siamo in un momento in cui stiamo monitorando la curva, c’è un segnale di rallentamento ma non dobbiamo illuderci, è troppo poco per fare previsioni. Prima o poi ci sarà un picco e si scende. Come si caratterizzerà la discesa è un altro degli elementi importanti, ma vedremo l’impatto delle misure. Penso che le misure che abbiamo adottato in Italia ha un carattere straordinario, sarà un fenomeno da andare a studiare. Non è una cosa che finisce domani, ma vedremo quando si ritornerà progressivamente alla normalità”.