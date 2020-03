Emergenza Coronavirus. Presidente Friuli: "Servono investimenti anche sul sistema produttivo"

vedi letture

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha parlato a SkyTG24 dell’emergenza Coronavirus in Italia e nello specifico nel territorio che amministra: “Per me misure stringenti erano necessarie già da diversi giorni, per garantire la salute dei cittadini ma anche l’economia del paese. Non vedo alternative. Se annulliamo il sistema produttivo, annuliamo le entrare dello stato per curare i cittadini. Ora serve investire risorse importanti nel sistema produttivo, o temo che la crisi sanitaria possa diventare una crisi economica da cui sarà dura risollevarsi. I dati in Friuli? 874 positivi, 47 deceduti, 47 terapia intensiva. I nostri dati, ad oggi, sono frutto di misure di contenimento attuate prima del primo contagiato, noi abbiamo iniziato con Veneto e Lombardia quando qua non avevamo ancora casi positivi. Secondo me serve questo, serve anticipare le mosse, altrimenti diventa complicato. Le misure? Le chiusure importanti ad oggi sono l’unica soluzione, il mondo scientifico per ora ci dà solo questa soluzione: limitare i contatti sociali. In questo momento non abbiamo la forza e gli strumenti per eliminare il virus, ma dobbiamo limitare i contatti per permettere al sistema sanitario di curare i cittadini. E per questo serve l’aiuto di tutti. Come proseguire se si va avanti? Misure forti e ristrette nel tempo, secondo me, sono quelle che funzionano meglio. Detto questo, capisco che il non poter andare a correre possa minare la tenuta sociale. Ma vedere le bare e i morti di questi giorni forse lo fa ancora di più. Le attività della regione? 50 persone della protezione civile andranno a Zagabria per aiutare ad installare tende da campo e dare supporto per il terremoto. Noi come regione non abbandoniamo nessuno, abbiamo accolto 9 persone ricoverate in terapia intensiva dalla Lombardia e presto partiranno i volontari per Zagabria. Facciamo vedere che esiste solidarietà”.