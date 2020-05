Emergenza Coronavirus. Presidente Piemonte: "Da lunedì obbligo di mascherina"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha parlato in video conferenza anticipando una delle misure contenute nell’ordinanza per la Fase 2 che firmerà nelle prossime ore: "La mascherina da lunedì sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico. Sui mezzi pubblici saranno disponibili gratis per chi sale senza".