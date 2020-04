Emergenza Coronavirus. Previsioni Moody's: riduzione PIL del 5,8% nei paesi del G-20

vedi letture

Una riduzione del PIL del 5,8% nei paesi del G-20. E’ questa la previsione fatta dagli esperti di Moody’s in merito agli effetti economici della pandemia di Coronavirus a livello globale. Una riduzione che non potrà essere colmata per il prossimo anno neanche dalla graduale riapertura che in alcuni paesi si sta concretizzando in queste settimane.