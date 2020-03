Emergenza Coronavirus. Prima posticipato, ora cancellato: Formula 1 senza GP di Montecarlo

vedi letture

Prima era stato posticipato, ora definitivamente cancellato. Il campionato di Formula 1, se e quando prenderà il via, non avrà fra le gare in programma lo storico GP di Montecarlo. Gli organizzatori e la Fia, si legge in un comunicato, hanno deciso di annullare la corsa nel Principato a causa dell’emergenza Coronavirus (non succedeva dal 1954). Fra i contagiati illustri, nelle ultime ore, c’è anche il Principe Alberto II di Monaco. Mantengono invece lo status di ‘posticipati’ i Gp di Olanda e di Spagna.