Emergenza Coronavirus. Primi consigli di Colao a Conte: riaperture per filiere, non per categorie

La task force ideata dal Premier Conte, con Vittorio Colao a capo, sta lavorando alle linee guida della fase 2. Secondo la Repubblica la squadra dell’ex ad di Vodafone è scettica sull’ipotesi di una riapertura per fasce d’età. Così come sulle aperture e chiusure in base ai codici ateco che definiscono le attività produttive. Per Colao e i suoi uomini per valutare al meglio cosa riaprire occorre piuttosto ragionare per filiere produttive e territori, invece che su categorie di attività. Le filiere che lavorano in sicurezza in territori attrezzati avranno così la precedenza. Inoltre la task force sta studiano l’estensione dei protocolli di sicurezza messi a punto da alcune grandi aziende come Ferrari, Fca e Leonardo.

Domani, si legge, il manager presenterà un report al presidente del Consiglio con i primi consigli e le prime raccomandazioni.