Emergenza Coronavirus. Prof. Lopalco: "In sanità è meglio sbagliare per eccesso di cautela"

Attraverso la propria pagina Facebook l'epidemiologo dell'Università di Pisa Pier Luigi Lopalco ha ribadito la necessità di interventi drastici per ridurre il contagio e la diffusione del Coronavirus: “Quando abbiamo spinto per la chiusura delle scuole all'inizio dell'epidemia ci era stato detto che non esistevano evidenze dell'efficacia di questa misura, ma ora le evidenze iniziano ad arrivare. - continua il professor Lopalco - Spesso nella sanità pubblica il buon senso deve precedere le evidenze ed è meglio sbagliare per eccesso di cautela che rischiare per mancanza di coraggio”.