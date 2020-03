Emergenza Coronavirus - Provenzano: "Spostamenti da Nord a Sud comportamenti sciagurati"

vedi letture

Nel corso di Non è la D'Urso è intervenuto il Ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano che sull'emergenza Coronavirus ha detto: "Bisogna restare a casa: c'è un decreto e un'ordinanza ben precisa. Tutta Italia è a rischio: non ci sono distinzioni tra regioni. Bisogna evitare anche diffusione del virus in meridione attraverso lo spostamento dal Nord: i comportamenti che ci sono stati sono stati sciagurati", le sue parole riprese da PoliticaNews.it.