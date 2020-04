Emergenza Coronavirus. PSG campione... ma di pallamano. Il campionato francese si chiude

Sull'esempio di quanto deciso, ad esempio, in Italia nel basket, si chiude oggi il massimo campionato francese di pallamano, con otto giornate di anticipo sulla scadenza programmata. Decisive le parole di Macron di ieri per questa decisione: la stagione 2019-2020 di Lidl Starligue si chiude con il PSG campione, mentre la Coupe de la Ligue non verrà assegnata, essendo originariamente prevista per il 15 e 16 marzo a Le Mans. Nessuna retrocessione ma due promozioni, con il campionato che passerà ad essere a sedici squadre per il 2020-21, con un anno di anticipo su quanto era stato deciso.