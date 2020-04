Emergenza Coronavirus. Putin rimanda la parata del 9 maggio "per i rischi dell'epidemia"

Novità importante dalla Russia. La parata del 9 maggio della vittoria sovietica sul Nazifascismo in Piazza Rossa è stata rinviata a data da destinarsi. Il capo di Stato, Vladimir Putin, ha spiegato che "i rischi legati all'epidemia, il cui picco non è stato superato, sono ancora estremamente elevati. Questo non mi dà il diritto di avviare i preparativi per la Parata e gli altri eventi pubblici ora," ha affermato in una riunione del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, riporta SputnikNews.