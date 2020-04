Emergenza Coronavirus, quarto giorno consecutivo in cui cala l'incremento di contagiati

Come già ampiamente scritto, dai dati ufficiali diramati quest'oggi dalla Protezione Civile ci sono alcuni segnalatori confortanti. Tra questi, c'è il calo dell'incremento dei contagiati complessivi, per il quarto giorno consecutivo. L'aumento dei contagiati nelle ultime 24 ore sul totale è infatti di 3,5%, dopo il 4% netto registrato negli ultimi due giorni, e il 4,2% di giovedì, venuto dopo il leggerissimo aumento di mercoledì, in cui la percentuale era cresciuta di 0,5%: dal 4% di martedì, si era per l'appunto passati al 4,5%.