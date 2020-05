Emergenza Coronavirus, raccolti 7,4 miliardi di euro per la ricerca del vaccino

vedi letture

La comunità internazionale, su iniziativa della UE, ha raccolto 7,4 miliardi di euro per il vaccino anti Coronavirus. L'esecutivo UE darà un miliardo di euro per la ricerca del vaccino, Franca e Germania metteranno 500 e 525 milioni di euro, l'Italia 140, la Spagna 120. All'iniziativa hanno partecipato governi, organizzazioni, filantropi, imprenditori e donatori privati. Una iniziativa però che non è stata presa in considerazione dagli Stati Uniti d'America a causa dell'ostilità di Trump verso l'OMS.