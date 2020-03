Emergenza Coronavirus. Raiola e i suoi si mobilitano: "Donazioni agli ospedali in prima linea"

vedi letture

Il procuratore Mino Raiola, e i suoi assistiti (da Donnarumma a Balotelli, da De Ligt a De Vrij), ha pubblicato un video su Instagram dal titolo “We are one against Covid-19” per sensibilizzare la popolazione a seguire e rispettare le direttive del governo in tema di prevenzione da contagio del Coronavirus: “Uniti vinciamo questa partita. Ne siamo convinti. - si legge al termine del video - Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite da Covid-19. Forza Italia”.