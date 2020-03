Emergenza Coronavirus, Regione Lazio: "436 positivi, 31 in terapia intensiva e 24 guariti"

La Regione Lazio con un post sulla pagina Facebook "Salute Lazio" ha fatto il punto dell'emergenza COVID-19. In totale sono 436 i positivi all'interno della regione, di cui 142 in isolamento domiciliare, 31 sono ricoverati in terapia intensiva, 223 sono ricoverati non in terapia intensiva, 16 invece sono deceduti e 24 guariti".