Emergenza Coronavirus. Rezza (ISS): "Circolerà finché non ci sarà immunità di gregge"

Giovanni Rezza, componente del comitato tecnico-scientifico e dirigente dell'Istituto Superiore della Sanità, spiega a Repubblica quelli che potrebbero essere i prossimi passi per la riapertura del nostro paese. "Serve cautela e rapide chiusure se l'epidemia riprende. E' rischioso riaprire alcune regioni prima di altre e credo poco al modello di ripartenza per età. Quanto durerà questo stato di cose? Il virus circolerà finché non si crea un'immunità di gregge e si spera non avvenga in breve tempo perché significherebbe far morire tantissime persone".