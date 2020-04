Emergenza Coronavirus, Ricciardi ammonisce: "Assolutamente troppo presto per riaprire"

Il medico Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute e membro del Consiglio esecutivo OMS, parla così dei tempi della riapertura a Sky Tg24: "Assolutamente è troppo presto, i numeri in alcuni regioni sono quelli di una fase uno che deve ancora finire. Il piano del ministro Speranza in cinque punti per la fase due è quello da attuare: distanziamento, rafforzamento delle strutture e della diagnostica, così ci si prepara. Si potrà ripartire quando i nuovi casi saranno contabili sulle dita di una mano, non quelle attuali".