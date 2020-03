Emergenza Coronavirus. Rinviate in Bolivia le elezioni previste per il 3 maggio

Con l'esplosione dell'emergenza Coronavirus in tutto il mondo saltano anche le chiamate alle urne. Dopo il referendum per il taglio dei parlamentari in Italia e le comunali in Francia, anche la Bolivia ha deciso di rinviare le elezioni che erano in programma per il 3 maggio. Lo ha annunciato il Tribunal Supremo Electoral che ha specificato che la nuova data verrà stabilita dopo consultazioni tra le forze politiche.