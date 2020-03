Emergenza Coronavirus, rinviati anche GP Bahrain e Vietnam: la Formula1 slitta a maggio

Dopo il GP d’Australia, la Formula 1 rinvia anche quelli di Bahrain e Vietnam. La stagione, a questo punto, dovrebbe iniziare nel mese di maggio, ma la F1, fortemente criticata per il tempismo tardivo di queste decisioni, continuerà a monitorare l’evolversi della situazione.

Due to the continued global spread of COVID-19 and after ongoing discussions with the FIA, and race organisers a decision has been taken by all parties to postpone the Bahrain Grand Prix and the Vietnam Grand Prix due to take place on March 20-22 and April 3-5 respectively#F1 pic.twitter.com/btpFLckwtO

