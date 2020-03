Emergenza Coronavirus. Rinviato il sorteggio per qualificazioni Futsal Euro 2022

A causa dell’emergenza Coronavirus, le sette gare del turno preliminare di qualificazione a Futsal EURO 2022 sono state rinviate a data da destinarsi (possibilmente da giocarsi in una finestra temporale fra luglio e metà dicembre). Il sorteggio per la fase principale di qualificazione all’Europeo è stato conseguentemente posticipato: gli Azzurri dovranno aspettare il 7 luglio (il sorteggio era fissato per il 14 maggio) per conoscere i loro avversari.

Slitta inoltre il turno preliminare di qualificazione all’Europeo femminile di Futsal (5-10 maggio), posticipato in una finestra temporale fra giugno e settembre. La Nazionale femminile, già qualificata al turno principale, dovrà così attendere per conoscere l’ultima avversaria del suo girone che si giocherà in casa della Svezia e che la vedrà opposta anche alla Spagna e alla vincente del preliminare A, che comprende Serbia, Slovacchia, Lituania e Irlanda del Nord.