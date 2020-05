Emergenza Coronavirus. Riparte il mondo dell'ippica: via alle corse dal 25 maggio

vedi letture

Dopo oltre due mesi il mondo dell'ippica può finalmente ripartire. Il 25 maggio infatti riprenderanno le corse, seppur a porte chiuse, dopo lo stop imposto a causa dell'emergenza Coronavirus a inizio marzo. La decisione è stata presa nella giornata odierna dal Ministero della Salute in accordo con il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Una boccata d'ossigeno per un mondo che in questo periodo ha continuato ad accudire i cavalli e ad allenarli per tenerli in condizione e che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello – raccolto dal Governo – per poter ripartire. Le gare negli ippodromi dovranno ovviamente rispettare il protocollo sanitario elaborato assieme al Comitato Tecnico Scientifico.