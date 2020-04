Emergenza Coronavirus. Roma, blocchi anti-fuga: caos sulla Pontina: migliaia di auto in coda

vedi letture

Nonostante raccomandazioni ed avvertimenti da parte delle istituzioni, continua a serpeggiare tra la popolazione la voglia di evadere, soprattutto per il week end pasquale. Come riportato da Il Messaggero, c'è una lunghissima coda di auto sulla Pontina, in uscita da Roma. La strada dalle 14 - si legge- è bloccata in direzione di Pomezia per i controlli della polizia stradale. La circolazione sta subendo forti rallentamenti, con un lungo serpentone di auto e mezzi di circa 10 chilometri. Verifiche a campione da parte degli agenti che passano al setaccio le autocertificazioni. Il tutto a testimonianza del fatto, ovviamente, che ancora una volta in barba alle raccomandazioni, molti romani stanno provando a raggiungere località di mare.