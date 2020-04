Emergenza Coronavirus. Roma pronta alla ripresa: Trigoria sanificata e nuove regole

La Roma si prepara a tornare ad allenarsi. In attesa del via libera per la ripresa degli allenamenti, si stanno studiando soluzioni per quando l’attività tornerà a pieno regime. Il centro di Trigoria è stato già sanificato ed è già attrezzato: i calciatori avranno a disposizione le docce del pensionato, ognuno la propria, per evitare qualsiasi tipo di rischio. Asciugamani e borracce erano già personalizzati prima del Coronavirus, ora si useranno esclusivamente piatti e bicchieri di plastica. Per gli «spuntini» ci saranno cestini personalizzati, e non si pranzerà più tutti insieme. A riportarlo è il Corriere di Roma.